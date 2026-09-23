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Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка

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Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 2
Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 3
Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 4
Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
RADIO-ACTIVITY
Жанр
Инструментальная музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 2
  • Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 3
  • Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 4
  • Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
RADIO-ACTIVITY
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Geiger Counter, Radioactivity, Radioland, Airwaves, Intermission, s, The Voice Of Energy, Antenna, Radio Stars, Uranium, Transistor, Ohm Sweet Ohm
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка

Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом

Отзывы о товаре Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
RADIO-ACTIVITY
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Geiger Counter, Radioactivity, Radioland, Airwaves, Intermission, s, The Voice Of Energy, Antenna, Radio Stars, Uranium, Transistor, Ohm Sweet Ohm
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kraftwerk - Radio-Activity (2009 Remastered) (Translucent Yellow) (0190295272388) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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