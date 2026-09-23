Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
The Worst Of Jefferson Airplane
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 500629
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398191119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
The Worst Of Jefferson Airplane
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Its No Secret, Blues From An Airplane, Somebody To Love, Today, White Rabbit, Embryonic Journey, Martha, The Ballad Of You & Me & Pooneil, Crown Of Creation, Chushingura, Lather, Plastic Fantastic Lover, Good Shepherd, We Can Be Together, Volunteers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка
Переиздание на 180-граммовом виниле компиляции знаменитой американской рок-группы Jefferson Airplane The Worst Of Jefferson Airplane 1970 года.. The Worst of Jefferson Airplane — первый сборник американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 1970 году на лейбле RCA Records. Выбор композиций для сборника примерно равномерно распределился между предыдущими пятью альбома группы. Исключением составляет «Plastic Fantastic Lover», живая композиция с единственного на тот момент концертника Bless Its Pointed Little Head.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398191119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
The Worst Of Jefferson Airplane
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Its No Secret, Blues From An Airplane, Somebody To Love, Today, White Rabbit, Embryonic Journey, Martha, The Ballad Of You & Me & Pooneil, Crown Of Creation, Chushingura, Lather, Plastic Fantastic Lover, Good Shepherd, We Can Be Together, Volunteers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на 180-граммовом виниле компиляции знаменитой американской рок-группы Jefferson Airplane The Worst Of Jefferson Airplane 1970 года.. The Worst of Jefferson Airplane — первый сборник американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 1970 году на лейбле RCA Records. Выбор композиций для сборника примерно равномерно распределился между предыдущими пятью альбома группы. Исключением составляет «Plastic Fantastic Lover», живая композиция с единственного на тот момент концертника Bless Its Pointed Little Head.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка