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Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
The Worst Of Jefferson Airplane
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398191119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
The Worst Of Jefferson Airplane
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Its No Secret, Blues From An Airplane, Somebody To Love, Today, White Rabbit, Embryonic Journey, Martha, The Ballad Of You & Me & Pooneil, Crown Of Creation, Chushingura, Lather, Plastic Fantastic Lover, Good Shepherd, We Can Be Together, Volunteers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле компиляции знаменитой американской рок-группы Jefferson Airplane The Worst Of Jefferson Airplane 1970 года.. The Worst of Jefferson Airplane — первый сборник американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 1970 году на лейбле RCA Records. Выбор композиций для сборника примерно равномерно распределился между предыдущими пятью альбома группы. Исключением составляет «Plastic Fantastic Lover», живая композиция с единственного на тот момент концертника Bless Its Pointed Little Head.

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398191119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
The Worst Of Jefferson Airplane
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Its No Secret, Blues From An Airplane, Somebody To Love, Today, White Rabbit, Embryonic Journey, Martha, The Ballad Of You & Me & Pooneil, Crown Of Creation, Chushingura, Lather, Plastic Fantastic Lover, Good Shepherd, We Can Be Together, Volunteers
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле компиляции знаменитой американской рок-группы Jefferson Airplane The Worst Of Jefferson Airplane 1970 года.. The Worst of Jefferson Airplane — первый сборник американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 1970 году на лейбле RCA Records. Выбор композиций для сборника примерно равномерно распределился между предыдущими пятью альбома группы. Исключением составляет «Plastic Fantastic Lover», живая композиция с единственного на тот момент концертника Bless Its Pointed Little Head.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Airplane - The Worst Of (0194398191119) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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