Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 500625
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398953519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Opening. VR Live, VR Live JMJ Rework of Kosinski remix, The Architect. VR Live, VR Live, Oxygene 8 . VR Live, Zero Gravity. VR Live, Exit . VR Live, VR Live, Stardust. VR Live, Herbalizer. VR Live, VR Live JMJ Rework of Astral Projection remix, The Time Machine. VR Live
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка
Концертный альбом современного классика и пионера электроники Жана-Мишеля Жарра. В альбом войдут композиции с недавнего альбома музыканта Electronica, номинированного на «Грэмми», а также переработанные вещи с культовых пластинок Oxygene и Equinoxe; все они были сыграны и записаны на триумфальном новогоднем концерта Жарра в парижском соборе Нотр-Дам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитThe Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитБИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитКравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитColdplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитПесни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (466027505...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитVarious Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398953519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Opening. VR Live, VR Live JMJ Rework of Kosinski remix, The Architect. VR Live, VR Live, Oxygene 8 . VR Live, Zero Gravity. VR Live, Exit . VR Live, VR Live, Stardust. VR Live, Herbalizer. VR Live, VR Live JMJ Rework of Astral Projection remix, The Time Machine. VR Live
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Концертный альбом современного классика и пионера электроники Жана-Мишеля Жарра. В альбом войдут композиции с недавнего альбома музыканта Electronica, номинированного на «Грэмми», а также переработанные вещи с культовых пластинок Oxygene и Equinoxe; все они были сыграны и записаны на триумфальном новогоднем концерта Жарра в парижском соборе Нотр-Дам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка