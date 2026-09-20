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Hardy, Francoise / Funky French League, J'Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hardy, Francoise / Funky French League, J'Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка

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Hardy, Francoise / Funky French League, J&#039;Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка - фото 1
Hardy, Francoise / Funky French League, J&#039;Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Funky French League, JEcoute De La Musique Saoule
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hardy, Francoise / Funky French League, J&#039;Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка - фото 1
  • Hardy, Francoise / Funky French League, J&#039;Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500600
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Funky French League, JEcoute De La Musique Saoule
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hardy, Francoise / Funky French League, J'Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка

Hardy, Francoise / Funky French League, J'Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Hardy, Francoise / Funky French League, J'Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Funky French League, JEcoute De La Musique Saoule
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание
Hardy, Francoise / Funky French League, J'Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hardy, Francoise / Funky French League, J'Ecoute De La Musique Saoule (0190295302207) виниловая пластинка - по цене 3020 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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