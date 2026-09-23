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David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка

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David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 1
David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 2
David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 3
David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 4
David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 5
David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 6
David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
Just A Little More Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 1
  • David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 2
  • David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 3
  • David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 4
  • David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 5
  • David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 6
  • David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0724381249215]
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
Just A Little More Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка

David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка

Отзывы о товаре David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0724381249215]
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
Just A Little More Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание
David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Guetta - Just A Little More Love (0724381249215) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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