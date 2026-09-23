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Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка

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Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 1
Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 2
Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 3
Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Future Nostalgia (The Moonlight Edition)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 1
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 2
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 3
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500524
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Future Nostalgia (The Moonlight Edition)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка

Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Future Nostalgia (The Moonlight Edition)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dua Lipa - Future Nostalgia (The Moonlight Edition) (0190295076139) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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