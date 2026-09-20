Depeche Mode - Ultra - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594317) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Ultra - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 500507
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397594317]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Ultra - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Ultra - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594317) виниловая пластинка
Depeche Mode - Ultra - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594317) виниловая пластинка
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397594317]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Ultra - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Depeche Mode - Ultra - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594317) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Depeche Mode - Ultra - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594317) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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