Miles Davis - Sketches Of Spain (coloured) (0889853784813) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 500500
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853784813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aranjuez (Adagio), Amor Brujo), The Pan Piper, Saeta, Solea
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (coloured) (0889853784813) виниловая пластинка
«Sketches of Spain» — альбом легендарного джазмена Майлза Дейвиса, записанный в 1959-60 гг. и выпущенный Columbia Records в 1960-м. Альбом посвящён культуре Испании и в большей степени основан на заранее подготовленных оркестровках, в меньшей — на импровизации, чем какой-либо из альбомов Дейвиса этого периода. Альбом явился результатом сотрудничества Дейвиса с композитором и аранжировщиком Джилом Эвансом.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853784813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aranjuez (Adagio), Amor Brujo), The Pan Piper, Saeta, Solea
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Sketches of Spain» — альбом легендарного джазмена Майлза Дейвиса, записанный в 1959-60 гг. и выпущенный Columbia Records в 1960-м. Альбом посвящён культуре Испании и в большей степени основан на заранее подготовленных оркестровках, в меньшей — на импровизации, чем какой-либо из альбомов Дейвиса этого периода. Альбом явился результатом сотрудничества Дейвиса с композитором и аранжировщиком Джилом Эвансом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - Sketches Of Spain (coloured) (0889853784813) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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