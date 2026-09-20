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Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт)

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Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 1
Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 2
Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 3
Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 2
  • Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 3
  • Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499593
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка, сетевой адаптер, масло, насадка 2 шт., кисточка, расческа, ножницы, документация
Максимальная длина стрижки
33
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
сменой насадок
Страна производства
Германия
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
700

Описание товара Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт)

Машинка для стрижки Beurer HR5000 практичная и удобная в использовании. Для более комфортного использования можно установить необходимую длину волос от 3 до 33 мм. Машинка может работать как от сети, так и от аккумулятора.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт)




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Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка, сетевой адаптер, масло, насадка 2 шт., кисточка, расческа, ножницы, документация
Максимальная длина стрижки
33
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Развернуть
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
сменой насадок
Страна производства
Германия
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Beurer HR5000 практичная и удобная в использовании. Для более комфортного использования можно установить необходимую длину волос от 3 до 33 мм. Машинка может работать как от сети, так и от аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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