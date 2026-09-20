Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка, сетевой адаптер, масло, насадка 2 шт., кисточка, расческа, ножницы, документация
Максимальная длина стрижки
33
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
сменой насадок
Страна производства
Германия
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
700
Описание товара Машинка для стрижки Beurer HR5000 черный (насадок в компл:2шт)
Машинка для стрижки Beurer HR5000 практичная и удобная в использовании. Для более комфортного использования можно установить необходимую длину волос от 3 до 33 мм. Машинка может работать как от сети, так и от аккумулятора.
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Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка, сетевой адаптер, масло, насадка 2 шт., кисточка, расческа, ножницы, документация
Максимальная длина стрижки
33
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Развернуть
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
сменой насадок
Страна производства
Германия
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки Beurer HR5000 практичная и удобная в использовании. Для более комфортного использования можно установить необходимую длину волос от 3 до 33 мм. Машинка может работать как от сети, так и от аккумулятора.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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