Top.Mail.Ru
Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC - фото 1
Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1, USB C
  • Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC - фото 1
  • Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
2 разъема, вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1, USB C
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
5

Описание товара Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC

С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U785. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.

Отзывы о товаре Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
2 разъема, вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1, USB C
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U785. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC - этот товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...