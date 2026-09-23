Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1, USB C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 499346
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
800 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
2 разъема, вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1, USB C
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
5
Описание товара Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC
С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U785. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
2 разъема, вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1, USB C
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U785. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC - этот товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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