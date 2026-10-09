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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба купить с доставкой в Москве
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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба

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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - фото 1
Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - фото 2
Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Салфетки чистящие
  • Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - фото 1
  • Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - фото 2
  • Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
270 руб.  430 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба
270 руб. -37%
430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Салфетки чистящие
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
140

Описание товара Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба

Компактный размер. Для всех типов экранов мониторов, телевизоров, ноутбуков, телефонов, смартфонов, планшетов. Эффективное очищение без разводов

Отзывы о товаре Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Салфетки чистящие
Описание
Компактный размер. Для всех типов экранов мониторов, телевизоров, ноутбуков, телефонов, смартфонов, планшетов. Эффективное очищение без разводов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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