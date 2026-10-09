Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба
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Характеристики
Тип товара
Салфетки чистящие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%270 руб. 430 руб.
В наличии
Код товара: 499199
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
270 руб. -37%
430 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
140
Описание товара Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба
Компактный размер. Для всех типов экранов мониторов, телевизоров, ноутбуков, телефонов, смартфонов, планшетов. Эффективное очищение без разводов
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Курьерская доставка в Москве
Компактный размер. Для всех типов экранов мониторов, телевизоров, ноутбуков, телефонов, смартфонов, планшетов. Эффективное очищение без разводов
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30322 Optima для экранов 100 шт, туба - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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