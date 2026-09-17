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Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP

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Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото 1
Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото 2
Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C8020MFP/C8025MFP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
6000
  • Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото 1
  • Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото 2
  • Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49873
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C8020MFP/C8025MFP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х11х11
Вес, г.
621

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP

Картридж для лазерных принтеров – устройство, содержащее красящие черные и цветные материалы. Это наиболее важная деталь принтера, с помощью которой и осуществляется перенос изображения на бумагу или другой носитель. Являясь расходным материалом, картридж нуждается в постоянной замене. Представляем картридж Голубой (Cyan) цвета TK-895C от всемирно известного производителя Kyocera. Данная модель совместима с моделями принтеров Kyocera: копий.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C8020MFP/C8025MFP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров – устройство, содержащее красящие черные и цветные материалы. Это наиболее важная деталь принтера, с помощью которой и осуществляется перенос изображения на бумагу или другой носитель. Являясь расходным материалом, картридж нуждается в постоянной замене. Представляем картридж Голубой (Cyan) цвета TK-895C от всемирно известного производителя Kyocera. Данная модель совместима с моделями принтеров Kyocera: копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-895C 6 000 стр. Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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