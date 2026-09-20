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Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN

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Жесткий диск HDD Toshiba SAS 900Gb (AL14SXB90EN) - фото 1
Жесткий диск HDD Toshiba SAS 900Gb (AL14SXB90EN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
  • Жесткий диск HDD Toshiba SAS 900Gb (AL14SXB90EN) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba SAS 900Gb (AL14SXB90EN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498383
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN

Серверный высокоскоростной накопитель Toshiba Enterprise Performance предназначен для хранения данных объемом до 900 Гб. Диск подключается к серверу через высокоскоростной интерфейс SAS, максимальная скорость обмена данными - 1200 МБ/с.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Описание
Серверный высокоскоростной накопитель Toshiba Enterprise Performance предназначен для хранения данных объемом до 900 Гб. Диск подключается к серверу через высокоскоростной интерфейс SAS, максимальная скорость обмена данными - 1200 МБ/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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