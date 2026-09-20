Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498383
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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN
Серверный высокоскоростной накопитель Toshiba Enterprise Performance предназначен для хранения данных объемом до 900 Гб. Диск подключается к серверу через высокоскоростной интерфейс SAS, максимальная скорость обмена данными - 1200 МБ/с.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Серверный высокоскоростной накопитель Toshiba Enterprise Performance предназначен для хранения данных объемом до 900 Гб. Диск подключается к серверу через высокоскоростной интерфейс SAS, максимальная скорость обмена данными - 1200 МБ/с.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Накопитель HDD Toshiba 900GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" AL14SXB90EN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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