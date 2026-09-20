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Накопитель HDD Toshiba 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SCA16TE купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Toshiba 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SCA16TE

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Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 1
Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 2
Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 3
Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин.
Интерфейс
SAS
  • Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Toshiba SAS 16Tb (MG08SCA16TE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498382
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
16
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин.
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26 x 147
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
380

Описание товара Накопитель HDD Toshiba 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SCA16TE

Хранить внушительный массив мультимедиа, ресурсоемкие приложения, текстовую информацию и графические файлы легко и надежно на жестком диске. Для этого у вас будут 16 Тб свободного места.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Toshiba 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SCA16TE




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
16
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин.
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26 x 147
Описание
Хранить внушительный массив мультимедиа, ресурсоемкие приложения, текстовую информацию и графические файлы легко и надежно на жестком диске. Для этого у вас будут 16 Тб свободного места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Toshiba 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SCA16TE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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