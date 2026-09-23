Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497875
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
65
Количество цилиндров
2
Ширина, см
35
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
36.5
Описание товара Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней)
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
Причина уценки: поврежден радиатор.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: поврежден радиатор.
Спецификация:
- Тип двигателя электрический
- Количество цилиндров компрессора 2
- Количество ступеней сжатия 1
- Поршневой компрессор
- Производительность на входе 400 л/мин
- Коаксиальный (прямой) привод
- Давление 8 бар
- 220 В
- Максимальное число оборотов 2850 об/мин
- Вес 36 кг
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
65
Количество цилиндров
2
Ширина, см
35
Объем ресивера, л
50
Развернуть
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
Причина уценки: поврежден радиатор.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: поврежден радиатор.
Спецификация:
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Причина уценки: поврежден радиатор.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: поврежден радиатор.
Спецификация:
- Тип двигателя электрический
- Количество цилиндров компрессора 2
- Количество ступеней сжатия 1
- Поршневой компрессор
- Производительность на входе 400 л/мин
- Коаксиальный (прямой) привод
- Давление 8 бар
- 220 В
- Максимальное число оборотов 2850 об/мин
- Вес 36 кг
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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