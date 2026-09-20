Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729)
Мышь проводная Logitech G502 Special Edition HERO – продвинутая модель для опытных игроков. При ее создании использовались лучшие компоненты и передовые технические решения. Благодаря этому обеспечивается надежность манипулятора и превосходные характеристики. Мышка Logitech G502 Special Edition HERO поставляется со съемными утяжелителями. Пять грузиков по 3.6 грамма помогают подобрать идеальный вес манипулятора. Подключение мышки к компьютеру происходит через кабель с коннектором USB и достаточной длиной – 2.1 метра. В этой модели применяется оптический светодиодный сенсор HERO. Его максимальное разрешение – 25600 dpi, вы сможете отрегулировать данный параметр с учетом игрового процесса. Частота опроса – 1000 Гц. Манипулятор моментально реагирует на минимальные движения. Количество клавиш – 11 штук. Вы сможете выполнить их программирование, назначить на кнопки различные действия. Дополнительно можно создать до пяти профилей, чтобы переключаться между ними, быстро адаптировать управление под конкретную игру.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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