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Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729) купить с доставкой в Москве
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Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729)

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Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729) - фото 1
Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729) - фото 2
Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
11
  • Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729) - фото 1
  • Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729) - фото 2
  • Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497848
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
11
Габариты (ШxВxД), мм
132х75х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729)

Мышь проводная Logitech G502 Special Edition HERO – продвинутая модель для опытных игроков. При ее создании использовались лучшие компоненты и передовые технические решения. Благодаря этому обеспечивается надежность манипулятора и превосходные характеристики. Мышка Logitech G502 Special Edition HERO поставляется со съемными утяжелителями. Пять грузиков по 3.6 грамма помогают подобрать идеальный вес манипулятора. Подключение мышки к компьютеру происходит через кабель с коннектором USB и достаточной длиной – 2.1 метра. В этой модели применяется оптический светодиодный сенсор HERO. Его максимальное разрешение – 25600 dpi, вы сможете отрегулировать данный параметр с учетом игрового процесса. Частота опроса – 1000 Гц. Манипулятор моментально реагирует на минимальные движения. Количество клавиш – 11 штук. Вы сможете выполнить их программирование, назначить на кнопки различные действия. Дополнительно можно создать до пяти профилей, чтобы переключаться между ними, быстро адаптировать управление под конкретную игру.

Отзывы о товаре Мышь игровая Logitech G502 HERO SE, black (910-005729)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
11
Габариты (ШxВxД), мм
132х75х40
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Logitech G502 Special Edition HERO – продвинутая модель для опытных игроков. При ее создании использовались лучшие компоненты и передовые технические решения. Благодаря этому обеспечивается надежность манипулятора и превосходные характеристики. Мышка Logitech G502 Special Edition HERO поставляется со съемными утяжелителями. Пять грузиков по 3.6 грамма помогают подобрать идеальный вес манипулятора. Подключение мышки к компьютеру происходит через кабель с коннектором USB и достаточной длиной – 2.1 метра. В этой модели применяется оптический светодиодный сенсор HERO. Его максимальное разрешение – 25600 dpi, вы сможете отрегулировать данный параметр с учетом игрового процесса. Частота опроса – 1000 Гц. Манипулятор моментально реагирует на минимальные движения. Количество клавиш – 11 штук. Вы сможете выполнить их программирование, назначить на кнопки различные действия. Дополнительно можно создать до пяти профилей, чтобы переключаться между ними, быстро адаптировать управление под конкретную игру.
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Доставка
Отзывы


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