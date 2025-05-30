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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный

24 Отзывы
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Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 1
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 2
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 3
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 4
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 5
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 6
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 7
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 8
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 9
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 1
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 2
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 3
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 4
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 5
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 6
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 7
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 8
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 9
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy F85A02122 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 290 руб. 
Начислим 678 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
11 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
14.9
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости.. Отдельная , в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Как говориться: «берешь в руки, понимаешь вещь!» Качество хрошее, сколов и потертостей нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Марина А.

Достоинства:


Комментарий:
Кран хороший, но нам не подошел - маловат.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Глеб М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество смесителя на высоте. Работает на ура, смотрится просто огонь. Продавцу спасибо за бонусы и скидку.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, смесителем доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роза Г.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Меня все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Константин Х.

Достоинства:


Комментарий:
Ну вот поставили, все в порядке все нормально
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший добротный смеситель. Стильный и мягкий
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка была нарушена. В остальном без претензий.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
качественная упаковка. Полная комплектация (смеситель, подводка, уплотнители). обратите внимание, подводка на 3/8 скорее всего нужен будет переходник/запорный кран
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставили вовремя, хорошо упакован, упаковка оригинальная, выглядит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили к раковине тоже этого производителя. На вид хороший,матовый. Ход открывания воды очень мягкий и плавный . Садится плотно на раковину благодаря резинке
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Ставлю 4, потому как шланги не подошли к стандартным подводам и нормально шланги не затянуть, даже с длинными носиками смотрел, все равно не подходит, а в целом нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель.Не семумин ,Не шумит. вообщем добротный
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Владлен М.

Достоинства:


Комментарий:
вода бежит тихо и выглядит очень качественно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель смотрится красиво, покупкой довольна, не смотря на то, что из за чёрного цвета, его надо часто протирать после водных разводов
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень понравился, плавно открывается, приятный на ощупь. Ещё не устанавливали. Но если сравнить с другим, то он короче, не знаю как по удобству использования будет. Дополню отзыв после установки.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель тяжелый, корпус латунный, должен быть надежный. Упаковка отличная, всё цело. В комплекте подводка 45 см, если водорозетка рядом, то достаточно. Единственное замечание по аэратору, непрокрашен местами, краска может слезть из-за этого, но так как на задней стороне внизу, то не видно будет. Покупая смеситель за 8к ожидаешь, что всё будет идеально. В целом внешне не отличается от условного смесителя за 4к другого известного производителя, подкупила лишь долгая гарантия. Интересно как она будет работать)
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Смотрится в туалете красиво!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
Заказал два смесителя.Доставка быстрая и по срокам. Опыт со смесителями этой фирмы уже много лет,поэтому выбирал без колебаний. Уверен,что и на этот раз всё на высоте:дизайн,качество и цена,что немало важно. Одним словом- Made in Germany!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Вячеслав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все упаковано как надо , на ощупь качество тот , установим дополним !
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили в двух с/у. Боялись, что сильно будут видны разводы от воды, они есть, но лично нам не напрягает глаза, может вода +- нормальная. Пользуемся несколько месяцев, пока все отлично, краска на месте, легко открывать/закрывать
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Илья T.

Достоинства:


Комментарий:
Немецкое качество, но советовал бы брать смеситель побольше , этот маловат !
16.09.2022
Антон

Достоинства:
Как всегда качество и долговечность продукции Am.Pm.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Оптимально соотношение цена-качество сантехники данной марки + приятные цены от КотоФото!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
14.9
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости.. Отдельная , в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Как говориться: «берешь в руки, понимаешь вещь!» Качество хрошее, сколов и потертостей нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Марина А.

Достоинства:


Комментарий:
Кран хороший, но нам не подошел - маловат.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Глеб М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество смесителя на высоте. Работает на ура, смотрится просто огонь. Продавцу спасибо за бонусы и скидку.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, смесителем доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роза Г.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Меня все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Константин Х.

Достоинства:


Комментарий:
Ну вот поставили, все в порядке все нормально
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший добротный смеситель. Стильный и мягкий
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка была нарушена. В остальном без претензий.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
качественная упаковка. Полная комплектация (смеситель, подводка, уплотнители). обратите внимание, подводка на 3/8 скорее всего нужен будет переходник/запорный кран
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставили вовремя, хорошо упакован, упаковка оригинальная, выглядит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили к раковине тоже этого производителя. На вид хороший,матовый. Ход открывания воды очень мягкий и плавный . Садится плотно на раковину благодаря резинке
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Ставлю 4, потому как шланги не подошли к стандартным подводам и нормально шланги не затянуть, даже с длинными носиками смотрел, все равно не подходит, а в целом нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель.Не семумин ,Не шумит. вообщем добротный
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Владлен М.

Достоинства:


Комментарий:
вода бежит тихо и выглядит очень качественно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель смотрится красиво, покупкой довольна, не смотря на то, что из за чёрного цвета, его надо часто протирать после водных разводов
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень понравился, плавно открывается, приятный на ощупь. Ещё не устанавливали. Но если сравнить с другим, то он короче, не знаю как по удобству использования будет. Дополню отзыв после установки.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель тяжелый, корпус латунный, должен быть надежный. Упаковка отличная, всё цело. В комплекте подводка 45 см, если водорозетка рядом, то достаточно. Единственное замечание по аэратору, непрокрашен местами, краска может слезть из-за этого, но так как на задней стороне внизу, то не видно будет. Покупая смеситель за 8к ожидаешь, что всё будет идеально. В целом внешне не отличается от условного смесителя за 4к другого известного производителя, подкупила лишь долгая гарантия. Интересно как она будет работать)
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Смотрится в туалете красиво!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
Заказал два смесителя.Доставка быстрая и по срокам. Опыт со смесителями этой фирмы уже много лет,поэтому выбирал без колебаний. Уверен,что и на этот раз всё на высоте:дизайн,качество и цена,что немало важно. Одним словом- Made in Germany!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Вячеслав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все упаковано как надо , на ощупь качество тот , установим дополним !
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили в двух с/у. Боялись, что сильно будут видны разводы от воды, они есть, но лично нам не напрягает глаза, может вода +- нормальная. Пользуемся несколько месяцев, пока все отлично, краска на месте, легко открывать/закрывать
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Илья T.

Достоинства:


Комментарий:
Немецкое качество, но советовал бы брать смеситель побольше , этот маловат !
16.09.2022
Антон

Достоинства:
Как всегда качество и долговечность продукции Am.Pm.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Оптимально соотношение цена-качество сантехники данной марки + приятные цены от КотоФото!


Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный - стоимость товара 11290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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