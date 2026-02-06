Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный

16 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 390 руб. 
Начислим 984 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
16 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.2
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
вакуумный переключатель с возможностью механической фиксации
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный

Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вери крутой смеситель. Перключателючатель душ-излив совмещен с регулятором напора. Регуляторы напора и температуры легко вращаются
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо, не ставил не пользовался фильтра обязательны к таким вещам ржавчина летит по трубам
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. на резкую смену давления реагирует быстро. Почувствовать разницу температур успеваешь, но дискомфорта нет. Своё назначение оправдывает. Немного снизилось давление на выходе лейки. Но может дело в реке. не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, все работает. В отзывах писали, что переключение душ/излив не очень информативно (щелчок слабый), а мне достаточно. Температуру 38 не измерял, по ощущениям нормально
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
заказать пришлось не раз. На кране проплешина в окраске, но уже горело, поэтому выкупила.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано отлично пришел за два дня пока не устанавливал как установлю дополню
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Дарья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель отличный. Приятная цена. Сняла звезду за упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель хороший, латунный. Только эксцентрики длинноватые.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
неудобный переключатель,постоянно нужно ремонтировать температуру ( регулировать кран в лево в право) в общем ф****
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Это любовь. Обожаю эту фирму. Смеситель очень удобный, легко устанавливать
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Термостат работает плохо. Лучше взять обычный смеситель и не парится. Очень жаль что термостат не держит температуру. Душевые системы тоже не держат температуру. Термостаты очень плохие
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. температура воды теперь в норме. не сразу только понял как душь включать, не логично
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Виктория Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился смеситель, стильно смотрится, удобен в использовании, работает исправно. Купили штангу, штанг и лейку этого же бренда. Все устраивает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
красивый и очень приятный на ощупь, все двигается мягко и плавно. упаковано хорошо, пришло с некоторым опозданием. к сожалению в комплекте нет шланга и лейки, заказал силиконовый шланг и лейку этого же производителя, они так же порадовали качеством и внешним видом, цены на них, да и на сам смеситель немного кусаются. после месяца использования смесителя: он полностью оправдал надежды, при сильных скачках напора \\ температуры - ты ощущаешь некоторые колебания, но они очень слабые и быстро температура возвращается к норме. В душевой установлен более дешевый смеситель с термостатом, но в целом они работают + - одинаково, получил что хотел, а то эти перепады температуры доставали.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, но пока не устанавливали, надеюсь подойдет
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель просто огонь! переключение крутилками плавное, чёткое. стопора отрабатывают как надо. в моём случае выставленная температура отрабатывает меньше чем за 2 секунды. не представляю как раньше обходился без термостатного смесителя. когда решил купить то решил взять качественный. вообще ни разу не пожалел. на упаковке написано страна производитель Германия. надеюсь правда. рекомендую товар и продавца.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.2
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
вакуумный переключатель с возможностью механической фиксации
Страна производитель
Германия
Описание
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вери крутой смеситель. Перключателючатель душ-излив совмещен с регулятором напора. Регуляторы напора и температуры легко вращаются
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо, не ставил не пользовался фильтра обязательны к таким вещам ржавчина летит по трубам
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. на резкую смену давления реагирует быстро. Почувствовать разницу температур успеваешь, но дискомфорта нет. Своё назначение оправдывает. Немного снизилось давление на выходе лейки. Но может дело в реке. не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, все работает. В отзывах писали, что переключение душ/излив не очень информативно (щелчок слабый), а мне достаточно. Температуру 38 не измерял, по ощущениям нормально
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
заказать пришлось не раз. На кране проплешина в окраске, но уже горело, поэтому выкупила.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано отлично пришел за два дня пока не устанавливал как установлю дополню
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Дарья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель отличный. Приятная цена. Сняла звезду за упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель хороший, латунный. Только эксцентрики длинноватые.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
неудобный переключатель,постоянно нужно ремонтировать температуру ( регулировать кран в лево в право) в общем ф****
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Это любовь. Обожаю эту фирму. Смеситель очень удобный, легко устанавливать
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Термостат работает плохо. Лучше взять обычный смеситель и не парится. Очень жаль что термостат не держит температуру. Душевые системы тоже не держат температуру. Термостаты очень плохие
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. температура воды теперь в норме. не сразу только понял как душь включать, не логично
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Виктория Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился смеситель, стильно смотрится, удобен в использовании, работает исправно. Купили штангу, штанг и лейку этого же бренда. Все устраивает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
красивый и очень приятный на ощупь, все двигается мягко и плавно. упаковано хорошо, пришло с некоторым опозданием. к сожалению в комплекте нет шланга и лейки, заказал силиконовый шланг и лейку этого же производителя, они так же порадовали качеством и внешним видом, цены на них, да и на сам смеситель немного кусаются. после месяца использования смесителя: он полностью оправдал надежды, при сильных скачках напора \\ температуры - ты ощущаешь некоторые колебания, но они очень слабые и быстро температура возвращается к норме. В душевой установлен более дешевый смеситель с термостатом, но в целом они работают + - одинаково, получил что хотел, а то эти перепады температуры доставали.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, но пока не устанавливали, надеюсь подойдет
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель просто огонь! переключение крутилками плавное, чёткое. стопора отрабатывают как надо. в моём случае выставленная температура отрабатывает меньше чем за 2 секунды. не представляю как раньше обходился без термостатного смесителя. когда решил купить то решил взять качественный. вообще ни разу не пожалел. на упаковке написано страна производитель Германия. надеюсь правда. рекомендую товар и продавца.


Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...