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Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD

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Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 6
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496781
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD

Коллиматорный прицел открытого типа Veber Black Russian DOT 122 RD – самый легкий и компактный прицел в своем классе, который может устанавливаться на оружие с планкой Weaver или при помощи сменной планки на пистолет. Прицел с увеличением 1х предназначен для легкого ведения цели и быстрого прицеливания во время спортивной и развлекательной стрельбы на короткой дистанции.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Описание
Коллиматорный прицел открытого типа Veber Black Russian DOT 122 RD – самый легкий и компактный прицел в своем классе, который может устанавливаться на оружие с планкой Weaver или при помощи сменной планки на пистолет. Прицел с увеличением 1х предназначен для легкого ведения цели и быстрого прицеливания во время спортивной и развлекательной стрельбы на короткой дистанции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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