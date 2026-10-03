Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM
Процессор Intel Pentium G4400 объединяет высокопроизводительные компоненты и надежность. Устройство поддерживает 2 вычислительных потока и размещается в сокете ПК LGA 1151. В основе данной модели лежит архитектура Skylake, использование которой повышает эффективностью работы двух ядер серии Skylake-S и трехуровневой кэш-памяти. Необходимый уровень быстродействия ПК достигается за счет высокой тактовой частоты (равной 3300 МГц), а также системной шины DMI и контроллера PCI-E 3.0, которые осуществляют передачу информации остальным элементам системы. Для обеспечения обмена данными с ОЗУ используется специальный контроллер, работающий с оперативной памятью типов DDR3L и DDR4 объемом до 64 ГБ. Интегрированный видеопроцессор Intel HD Graphics 510 с тактовой частотой 1050 МГц обрабатывает графику перед демонстрацией на мониторе ПК. Также в Intel Pentium G4400 применяется технология Enhanced SpeedStep, понижающая уровень энергопотребления, и виртуализация.
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