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Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM

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Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM
3 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессоры
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM

Процессор Intel Pentium G4400 объединяет высокопроизводительные компоненты и надежность. Устройство поддерживает 2 вычислительных потока и размещается в сокете ПК LGA 1151. В основе данной модели лежит архитектура Skylake, использование которой повышает эффективностью работы двух ядер серии Skylake-S и трехуровневой кэш-памяти. Необходимый уровень быстродействия ПК достигается за счет высокой тактовой частоты (равной 3300 МГц), а также системной шины DMI и контроллера PCI-E 3.0, которые осуществляют передачу информации остальным элементам системы. Для обеспечения обмена данными с ОЗУ используется специальный контроллер, работающий с оперативной памятью типов DDR3L и DDR4 объемом до 64 ГБ. Интегрированный видеопроцессор Intel HD Graphics 510 с тактовой частотой 1050 МГц обрабатывает графику перед демонстрацией на мониторе ПК. Также в Intel Pentium G4400 применяется технология Enhanced SpeedStep, понижающая уровень энергопотребления, и виртуализация.

Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессоры
Описание
Процессор Intel Pentium G4400 объединяет высокопроизводительные компоненты и надежность. Устройство поддерживает 2 вычислительных потока и размещается в сокете ПК LGA 1151. В основе данной модели лежит архитектура Skylake, использование которой повышает эффективностью работы двух ядер серии Skylake-S и трехуровневой кэш-памяти. Необходимый уровень быстродействия ПК достигается за счет высокой тактовой частоты (равной 3300 МГц), а также системной шины DMI и контроллера PCI-E 3.0, которые осуществляют передачу информации остальным элементам системы. Для обеспечения обмена данными с ОЗУ используется специальный контроллер, работающий с оперативной памятью типов DDR3L и DDR4 объемом до 64 ГБ. Интегрированный видеопроцессор Intel HD Graphics 510 с тактовой частотой 1050 МГц обрабатывает графику перед демонстрацией на мониторе ПК. Также в Intel Pentium G4400 применяется технология Enhanced SpeedStep, понижающая уровень энергопотребления, и виртуализация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM - этот товар вы можете купить по цене 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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