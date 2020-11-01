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Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM

Артикул: 49643
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM - фото 3
730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49643
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
Материал радиатораалюминий
Уровень шума17.8 - 44.6 дБ
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3
Регулятор оборотовнет
Наличие тепловых трубокнет
Назначениедля процессора
SocketLGA1155
Материал радиаторамедь
Длина, см10.4
Диаметр вентилятора, мм92
Вес, кг0.269
SocketLGA1156
SocketLGA1151
Ширина, см10.4
Максимальная скорость вращения, об/мин3200
Минимальная скорость вращения, об/мин1100
Высота, см7
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin
Диаметр - 92 мм. Уровень шума - 17.8 - 44.6 дБ


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Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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