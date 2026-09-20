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Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах купить с доставкой в Москве
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Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах

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Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 1
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 2
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 3
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 4
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 5
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 6
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 7
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 8
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 9
Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кейс
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 1
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 2
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 3
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 4
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 5
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 6
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 7
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 8
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 9
  • Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496430
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Кейс
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х7
Вес, кг.
7

Описание товара Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах

Эта сверхпрочная и износостойкая сумка на колесах разработана и создана для профессиональных контентмейкеров, работающих на локациях. Она позволяет транспортировать все необходимые аксессуары для С-стенда в одном удобном чехле, чтобы все было легко доступно и всегда под рукой по прибытии на съемку.

Отзывы о товаре Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Кейс
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Эта сверхпрочная и износостойкая сумка на колесах разработана и создана для профессиональных контентмейкеров, работающих на локациях. Она позволяет транспортировать все необходимые аксессуары для С-стенда в одном удобном чехле, чтобы все было легко доступно и всегда под рукой по прибытии на съемку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кейс для стоек Avenger AVCSA1301B C-Stand на колесах - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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