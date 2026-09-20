Клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495836
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.44
Описание товара Клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0)
Mad Catz S.T.R.I.K.E.4 поможет проявить свои таланты на полях сражений, молниеносно прожимая целые комбинации скиллов и раскидывая гранаты по вражеским укрытиям. Аксессуар поддерживает функцию Anti-ghosting, избавляющую от проблемы фантомных нажатий, и легко подключается к компьютеру – достаточно лишь найти порт USB.
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Mad Catz S.T.R.I.K.E.4 поможет проявить свои таланты на полях сражений, молниеносно прожимая целые комбинации скиллов и раскидывая гранаты по вражеским укрытиям. Аксессуар поддерживает функцию Anti-ghosting, избавляющую от проблемы фантомных нажатий, и легко подключается к компьютеру – достаточно лишь найти порт USB.
Клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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