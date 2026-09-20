Мясорубка Белвар КЭМ-П2У 302-11, 1500 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
0.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495414
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
0.4
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для драников,ломтерезка,перфорированный диск для фарша,насадка для формовки печенья,соковыжималка,насадка для приготовления колбас,насадка для шинковки
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
35х33х17
Вес, кг.
2
Описание товара Мясорубка Белвар КЭМ-П2У 302-11, 1500 Вт
Мясорубка электрическая БЕЛВАР КЭМ-П2У-302-11; Мощность: 220 Вт; Мощность при блокировке вала: 1500 Вт; Производительность: 0.4 кг/мин; Реверс: есть; Защита от перегрузки: есть; Материал корпуса: металл и пластик; Насадки: диск для фарша, для домашней колбасы, соковыжималка, терка, для нарезки, для шинковки, для профилирования теста
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Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
0.4
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
да
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Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для драников,ломтерезка,перфорированный диск для фарша,насадка для формовки печенья,соковыжималка,насадка для приготовления колбас,насадка для шинковки
Страна производитель
Беларусь
Мясорубка электрическая БЕЛВАР КЭМ-П2У-302-11; Мощность: 220 Вт; Мощность при блокировке вала: 1500 Вт; Производительность: 0.4 кг/мин; Реверс: есть; Защита от перегрузки: есть; Материал корпуса: металл и пластик; Насадки: диск для фарша, для домашней колбасы, соковыжималка, терка, для нарезки, для шинковки, для профилирования теста
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Белвар КЭМ-П2У 302-11, 1500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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