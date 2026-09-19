Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-П2У 302-06, 1500 Вт
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.4
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для нарезки печенья, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.4
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для нарезки печенья, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
для домашней колбасы
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
3
Описание товара Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-П2У 302-06, 1500 Вт
Мясорубка электрическая БЕЛВАР КЭМ-П2У-302-06; Мощность: 220 Вт; Мощность при блокировке вала: 1500 Вт; Производительность: 0.4 кг/мин; Реверс: есть; Материал корпуса: металл и пластик; Насадки: диск для фарша, для домашней колбасы, для шинковки, для профилирования теста; Отсек для хранения насадок: есть
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Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.4
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для нарезки печенья, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
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Комплектация
для домашней колбасы
Страна производитель
Беларусь
Мясорубка электрическая БЕЛВАР КЭМ-П2У-302-06; Мощность: 220 Вт; Мощность при блокировке вала: 1500 Вт; Производительность: 0.4 кг/мин; Реверс: есть; Материал корпуса: металл и пластик; Насадки: диск для фарша, для домашней колбасы, для шинковки, для профилирования теста; Отсек для хранения насадок: есть
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-П2У 302-06, 1500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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