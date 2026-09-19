Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495329
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
11.2
Описание товара Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный
Рефлектор Ньютона Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO установлен на настольную компьютеризированную монтировку Добсона, отличается высокой светосилой, хорошо подходит для визуальных наблюдений дальнего космоса и при желании может использоваться для любительской астрофотографии. Телескоп достаточно небольшой, что делает его удачным выбором для выездов и размещения на балконе или лоджии. При этом он сохраняет все оптические возможности полноразмерных «собратьев». Эту модель можно смело рекомендовать начинающим любителям астрономии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Рефлектор Ньютона Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO установлен на настольную компьютеризированную монтировку Добсона, отличается высокой светосилой, хорошо подходит для визуальных наблюдений дальнего космоса и при желании может использоваться для любительской астрофотографии. Телескоп достаточно небольшой, что делает его удачным выбором для выездов и размещения на балконе или лоджии. При этом он сохраняет все оптические возможности полноразмерных «собратьев». Эту модель можно смело рекомендовать начинающим любителям астрономии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный