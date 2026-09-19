Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ
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Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт. Биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт. Биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт. Битодержатель магнитный – 1 шт. Алюминиевая магнитная втулка – 1 шт. Кейс – 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495147
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Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт. Биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт. Биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт. Битодержатель магнитный – 1 шт. Алюминиевая магнитная втулка – 1 шт. Кейс – 1 шт.
Упаковка
жесткий кейс
Количество бит, шт
37
Тип бит
PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3, PZ 3, SL4-6, T20, T25, Т25 Security
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х4
Вес, г.
310
Описание товара Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ
Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт. Биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт. Биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт. Битодержатель магнитный – 1 шт. Алюминиевая магнитная втулка – 1 шт. Кейс – 1 шт.
Упаковка
жесткий кейс
Количество бит, шт
37
Тип бит
PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3, PZ 3, SL4-6, T20, T25, Т25 Security
Страна производитель
Китай
Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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