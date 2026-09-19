Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS)
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%21 680 руб. 25 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494966
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х6х3
Вес, г.
420
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS)
Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 с корпусом из нержавеющей стали. Дополнен физическим вращающимся безелем премиум-класса с интуитивно понятным управлением. Ремешок комфортно облегает запястье, гарантируя естественную посадку. Смарт-часы позволяют узнать состав вашего тела за 15 секунд всего лишь при помощи одного прикосновения. Детальный мониторинг ежедневной активности: устройство фиксирует общее количество шагов, время активностей, калории, дистанцию, наиболее подвижное время в течение дня. Информация о ходе тренировки и подробный результат будут предоставлены сразу после ее окончания.
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Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 с корпусом из нержавеющей стали. Дополнен физическим вращающимся безелем премиум-класса с интуитивно понятным управлением. Ремешок комфортно облегает запястье, гарантируя естественную посадку. Смарт-часы позволяют узнать состав вашего тела за 15 секунд всего лишь при помощи одного прикосновения. Детальный мониторинг ежедневной активности: устройство фиксирует общее количество шагов, время активностей, калории, дистанцию, наиболее подвижное время в течение дня. Информация о ходе тренировки и подробный результат будут предоставлены сразу после ее окончания.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 21680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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