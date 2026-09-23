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Выходной лоток в сборе HP LJ 3015/3020/3030/M1005 (RM1-0859) OEM купить с доставкой в Москве
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Выходной лоток в сборе HP LJ 3015/3020/3030/M1005 (RM1-0859) OEM

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Выходной лоток в сборе HP LJ 3015/3020/3030/M1005 (RM1-0859) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
HP LaserJet 1005, HP LaserJet 3015, HP LaserJet 3020, HP LaserJet 3030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Выходной лоток в сборе HP LJ 3015/3020/3030/M1005 (RM1-0859) OEM
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
Количество секций - 1
Совместимость
HP LaserJet 1005, HP LaserJet 3015, HP LaserJet 3020, HP LaserJet 3030
Цвет
прозрачный
Особенности
Неперфорированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
134

Описание товара Выходной лоток в сборе HP LJ 3015/3020/3030/M1005 (RM1-0859) OEM

Лоток для бумаги позволяет печатать больше страниц без необходимости заправки бумаги. Помогает сэкономить время и повысить качество работы отдельных сотрудников и небольших коллективов. Благодаря большему количеству бумаги пользователям придется тратить меньше времени на загрузку носителей

Отзывы о товаре Выходной лоток в сборе HP LJ 3015/3020/3030/M1005 (RM1-0859) OEM




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
Количество секций - 1
Совместимость
HP LaserJet 1005, HP LaserJet 3015, HP LaserJet 3020, HP LaserJet 3030
Цвет
прозрачный
Особенности
Неперфорированный
Страна производитель
Китай
Описание
Лоток для бумаги позволяет печатать больше страниц без необходимости заправки бумаги. Помогает сэкономить время и повысить качество работы отдельных сотрудников и небольших коллективов. Благодаря большему количеству бумаги пользователям придется тратить меньше времени на загрузку носителей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выходной лоток в сборе HP LJ 3015/3020/3030/M1005 (RM1-0859) OEM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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