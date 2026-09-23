Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Тип устройства
лоток
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 1010, LaserJet 1012, LaserJet 1015, LaserJet 1018, LaserJet 1020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 494789
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Тип устройства
лоток
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 1010, LaserJet 1012, LaserJet 1015, LaserJet 1018, LaserJet 1020
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
138
Описание товара Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM
Лоток для бумаги HP — практичная опция для МФУ и принтеров HP. Предназначен для удобной работы с бумагой и совместим с устройствами HP. A functional solution for расширения возможностей печати и комфортной организации рабочего процесса.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Тип устройства
лоток
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 1010, LaserJet 1012, LaserJet 1015, LaserJet 1018, LaserJet 1020
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Лоток для бумаги HP — практичная опция для МФУ и принтеров HP. Предназначен для удобной работы с бумагой и совместим с устройствами HP. A functional solution for расширения возможностей печати и комфортной организации рабочего процесса.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM - по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM