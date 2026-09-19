Входной лоток ADF HP LJ 3390/3392/M2727 (Q6500-60119) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
HP LaserJet 3390, HP LaserJet 3392, HP LaserJet M2727
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494780
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
Количество секций - 1
Совместимость
HP LaserJet 3390, HP LaserJet 3392, HP LaserJet M2727
Цвет
чёрно-белый
Особенности
Неперфорированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
320
Описание товара Входной лоток ADF HP LJ 3390/3392/M2727 (Q6500-60119) OEM
Лоток для бумаги позволяет печатать больше страниц без необходимости заправки бумаги. Помогает сэкономить время и повысить качество работы отдельных сотрудников и небольших коллективов. Благодаря большему количеству бумаги пользователям придется тратить меньше времени на загрузку носителей
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
Количество секций - 1
Совместимость
HP LaserJet 3390, HP LaserJet 3392, HP LaserJet M2727
Цвет
чёрно-белый
Особенности
Неперфорированный
Страна производитель
Китай
Лоток для бумаги позволяет печатать больше страниц без необходимости заправки бумаги. Помогает сэкономить время и повысить качество работы отдельных сотрудников и небольших коллективов. Благодаря большему количеству бумаги пользователям придется тратить меньше времени на загрузку носителей
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Входной лоток ADF HP LJ 3390/3392/M2727 (Q6500-60119) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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