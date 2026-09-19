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Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494761
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прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD, батарейка CR2032, салфетка микрофибра, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver 21 мм
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
прицельная метка Red Dot
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х6
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD Weaver
Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD Weaver– коллиматорный прицел (псевдоголографический) для установки на газобаллонную и легкую пружинно-поршневую пневматику, арбалеты, оружие для пейнтбола, страйкбола.. Корпус пластиковый, планки крепления — металл. Прицел устанавливается на планку Weaver 21 мм. Прицел оборудован двумя винтами ввода поправок для пристрелки, двигается не точка, а вся верхняя часть прицела относительно базы. Резиновая крышка батарейного отсека под линзой выполняет дополнительную функцию амортизатора. Размер линзы — 30х20 мм, прицельная метка – подсвеченная красная точка (Red Dot). Простой, неприхотливый и недорогой.
прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD, батарейка CR2032, салфетка микрофибра, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver 21 мм
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
прицельная метка Red Dot
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD Weaver– коллиматорный прицел (псевдоголографический) для установки на газобаллонную и легкую пружинно-поршневую пневматику, арбалеты, оружие для пейнтбола, страйкбола.. Корпус пластиковый, планки крепления — металл. Прицел устанавливается на планку Weaver 21 мм. Прицел оборудован двумя винтами ввода поправок для пристрелки, двигается не точка, а вся верхняя часть прицела относительно базы. Резиновая крышка батарейного отсека под линзой выполняет дополнительную функцию амортизатора. Размер линзы — 30х20 мм, прицельная метка – подсвеченная красная точка (Red Dot). Простой, неприхотливый и недорогой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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