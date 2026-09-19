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Печатающая головка HP PS 6380/7510/C309/C310/C5383 (CN642A/CB326-30002/CB326-30001) купить с доставкой в Москве
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Печатающая головка HP PS 6380/7510/C309/C310/C5383 (CN642A/CB326-30002/CB326-30001)

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Печатающая головка HP PS 6380/7510/C309/C310/C5383 (CN642A/CB326-30002/CB326-30001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494749
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
PS 6380, 7510, C309, C310, C5383
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
121

Описание товара Печатающая головка HP PS 6380/7510/C309/C310/C5383 (CN642A/CB326-30002/CB326-30001)

Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.

Отзывы о товаре Печатающая головка HP PS 6380/7510/C309/C310/C5383 (CN642A/CB326-30002/CB326-30001)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
PS 6380, 7510, C309, C310, C5383
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка HP PS 6380/7510/C309/C310/C5383 (CN642A/CB326-30002/CB326-30001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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