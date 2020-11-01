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Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт

Артикул: 49466
  • Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 1
  • Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 2
  • Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 3
  • Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 4
Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 1
Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 2
Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 3
Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт - фото 4
3 870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49466
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг4.5
Длина, см38.5
Ширина, см29
Высота, см22
Диапазон воспроизводимых частот40 - 18000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность18 Вт
Суммарная мощность36 Вт
Материал корпуса колонокдерево
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовдерево
Разъем для наушниковнет
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 36 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 40 - 18000 Гц


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Колонки Sven SPS-611S 2.0 черный 36Вт – стоимость товара 3870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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