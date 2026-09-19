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Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541) купить с доставкой в Москве
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Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)
4 520 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)

Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)

Отзывы о товаре Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541) – стоимость товара 4520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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