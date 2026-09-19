Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 3392/M2727/M3035/M525/M575/M577/CM3530 2*1500шт (Q7432A/Q7432-67001/Q7432-67901)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494627
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Дополнительно
совместимость Enterprise 500 M525, HP LaserJet M2727, HP LaserJet M3035, HP LaserJet Enterprise 500 M575
Особенности
скрепки для HP для моделей LJ 3392/M2727/M3035/M525/M575/M577/CM3530
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
160
Описание товара Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 3392/M2727/M3035/M525/M575/M577/CM3530 2*1500шт (Q7432A/Q7432-67001/Q7432-67901)
Неизменно великолепное качество оригинальных расходных материалов. Фирменная формула изготовления оригинальных расходных материалов позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HP
Тип товара
Дополнительно
совместимость Enterprise 500 M525, HP LaserJet M2727, HP LaserJet M3035, HP LaserJet Enterprise 500 M575
Особенности
скрепки для HP для моделей LJ 3392/M2727/M3035/M525/M575/M577/CM3530
Страна производитель
Китай
Неизменно великолепное качество оригинальных расходных материалов. Фирменная формула изготовления оригинальных расходных материалов позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 3392/M2727/M3035/M525/M575/M577/CM3530 2*1500шт (Q7432A/Q7432-67001/Q7432-67901) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 3392/M2727/M3035/M525/M575/M577/CM3530 2*1500шт (Q7432A/Q7432-67001/Q7432-67901)