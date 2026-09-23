Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494366
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х29х14
Вес, кг.
4.56
Описание товара Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт
Радиатор масляный Engy EN-1707 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой. Максимальная мощность достигает 700 Вт, что позволяет осуществлять обогрев небольшого жилого помещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Радиатор масляный Engy EN-1707 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой. Максимальная мощность достигает 700 Вт, что позволяет осуществлять обогрев небольшого жилого помещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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