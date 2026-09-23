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Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт

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Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494366
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х29х14
Вес, кг.
4.56

Описание товара Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт

Радиатор масляный Engy EN-1707 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой. Максимальная мощность достигает 700 Вт, что позволяет осуществлять обогрев небольшого жилого помещения.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный Engy EN-1707 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой. Максимальная мощность достигает 700 Вт, что позволяет осуществлять обогрев небольшого жилого помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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