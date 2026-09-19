Детский кухонный набор "Пикник" (39 предметов) в корзине У531
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%750 руб. 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494282
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
корзинка, кастрюля, разделочная доска, вилки 4 шт., ложки чайные 4 шт., ложки столовые 4 шт., нож 4 шт., десерт.тарелка 4 шт., стол.тарелка 4 шт., блюдце 4 шт., чашки 4 шт., стаканы 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х13
Вес, г.
610
Описание товара Детский кухонный набор "Пикник" (39 предметов) в корзине У531
Игровой набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые социальные и бытовые навыки. Набор изготовлен из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
корзинка, кастрюля, разделочная доска, вилки 4 шт., ложки чайные 4 шт., ложки столовые 4 шт., нож 4 шт., десерт.тарелка 4 шт., стол.тарелка 4 шт., блюдце 4 шт., чашки 4 шт., стаканы 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игровой набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые социальные и бытовые навыки. Набор изготовлен из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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