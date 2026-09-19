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Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007 купить с доставкой в Москве
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Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007

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Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007 - фото 1
Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007 - фото 1
  • Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
770 руб.  1 377 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494197
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Характеристики

Бренд
Завидов
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х15х15
Вес, г.
350

Описание товара Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007

Развивающие игрушки Завидов — отличный вариант для малышей от 1 до 3 лет. Лёгкие и компактные (всего 0,24 кг), они не утомят кроху даже в долговременных играх. Звуковые эффекты делают занятия ещё интереснее, пробуждая любопытство и поддерживая внимание ребенка. Универсальный дизайн подойдёт как мальчикам, так и девочкам. Российское производство гарантирует продуманные детали, с любовью созданные для маленьких исследователей.

Отзывы о товаре Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007




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Характеристики
Бренд
Завидов
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Описание
Развивающие игрушки Завидов — отличный вариант для малышей от 1 до 3 лет. Лёгкие и компактные (всего 0,24 кг), они не утомят кроху даже в долговременных играх. Звуковые эффекты делают занятия ещё интереснее, пробуждая любопытство и поддерживая внимание ребенка. Универсальный дизайн подойдёт как мальчикам, так и девочкам. Российское производство гарантирует продуманные детали, с любовью созданные для маленьких исследователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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