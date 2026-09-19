Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%770 руб. 1 377 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494197
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х15х15
Вес, г.
350
Описание товара Игрушка-неваляшка 26,5 см в художественной упаковке 6С-007
Развивающие игрушки Завидов — отличный вариант для малышей от 1 до 3 лет. Лёгкие и компактные (всего 0,24 кг), они не утомят кроху даже в долговременных играх. Звуковые эффекты делают занятия ещё интереснее, пробуждая любопытство и поддерживая внимание ребенка. Универсальный дизайн подойдёт как мальчикам, так и девочкам. Российское производство гарантирует продуманные детали, с любовью созданные для маленьких исследователей.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Развивающие игрушки Завидов — отличный вариант для малышей от 1 до 3 лет. Лёгкие и компактные (всего 0,24 кг), они не утомят кроху даже в долговременных играх. Звуковые эффекты делают занятия ещё интереснее, пробуждая любопытство и поддерживая внимание ребенка. Универсальный дизайн подойдёт как мальчикам, так и девочкам. Российское производство гарантирует продуманные детали, с любовью созданные для маленьких исследователей.
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