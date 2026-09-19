Набор Кухня голубой (20 предм.) с тостером в коробке
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 470 руб. 2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494139
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х39х17
Вес, кг.
1.42
Описание товара Набор Кухня голубой (20 предм.) с тостером в коробке
Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.
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Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.
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