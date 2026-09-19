Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST CO Black (ACFAN00151A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST CO Black (ACFAN00151A)
Вентилятор Arctic Cooling P8 PWM PST CO [ACFAN00151A] - изделие с черной крыльчаткой и черным каркасом, рассчитанное на эксплуатацию в качестве компонента системы охлаждения системного блока. Модель с габаритами 80x80x25 мм монтируется в окне компьютерного корпуса и служит для стабильного отвода тепла от теплонагруженных компонентов системы. Благодаря двум подшипникам качения (шарикоподшипникам) изделие отличается малым уровнем вибраций и шума в процессе работы, отличается длительной безотказной работой. Корпусный вентилятор Arctic Cooling P8 PWM PST CO [ACFAN00151A] присоединяется к порту питания 4-pin при помощи штатного кабеля длиной 400 мм. Рассчитанный на управление через широтно-импульсную модуляцию кулер поддерживает вращение со скоростью от 200 до 3000 об/мин, при этом его наибольшая шумность составляет 22.5 дБ. Комплект крепежных винтов предлагается вам с данным элементом системы охлаждения.
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