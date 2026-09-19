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Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 2
Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 3
Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 4
Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 760 руб.  3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493841
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
21х18х3
Вес, г.
305

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S

Вентилятор Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap [NF-F12-PWM-CH.BK.S] отлично подойдет пользователям, которые хотят дополнить свою систему охлаждения мощным и стильным вентилятором. Особенностью модели является качество исполнения — при производстве используются компоненты высокого качества, что значительно повышает как эффективность, так и долговечность устройства. Вентилятор Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap [NF-F12-PWM-CH.BK.S] может быть установлен практически в каждый системный блок, поскольку его ширина составляет 25 мм при размерах 120x120 мм. Оснащенный антивибрационный прокладками и подшипником скольжения, данный вентилятор создает крайне мало шума. Отдельного внимания заслуживает конструкция лопастей. Они имеют особую форму и специально сделаны широкими — такие доработки генерируют мощный воздушный поток в 54.97 CFM.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 Chromax NF-F12-PWM-CH.BK.S




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap [NF-F12-PWM-CH.BK.S] отлично подойдет пользователям, которые хотят дополнить свою систему охлаждения мощным и стильным вентилятором. Особенностью модели является качество исполнения — при производстве используются компоненты высокого качества, что значительно повышает как эффективность, так и долговечность устройства. Вентилятор Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap [NF-F12-PWM-CH.BK.S] может быть установлен практически в каждый системный блок, поскольку его ширина составляет 25 мм при размерах 120x120 мм. Оснащенный антивибрационный прокладками и подшипником скольжения, данный вентилятор создает крайне мало шума. Отдельного внимания заслуживает конструкция лопастей. Они имеют особую форму и специально сделаны широкими — такие доработки генерируют мощный воздушный поток в 54.97 CFM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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