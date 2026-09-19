Top.Mail.Ru
Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн - фото 1
Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
38
Звуковые эффекты
да
  • Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн - фото 1
  • Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 350 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492708
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
38
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
417

Описание товара Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн

Кукла Герда Яркий стиль - это обновлённый современный образ куклы-модницы с длинными волнистыми волосами и милым личиком. Герда станет настоящей подружкой для вашего ребёнка.В комплект одежды входит: трикотажное платье с наклейкой «корона» на груди. Пышная сетка на юбке платья придаёт стильность комплекту. На ногах туфельки.Элементы кукольной одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. кукла озвучена.При нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку.Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности.Рост куклы 38 см.Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
38
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Герда Яркий стиль - это обновлённый современный образ куклы-модницы с длинными волнистыми волосами и милым личиком. Герда станет настоящей подружкой для вашего ребёнка.В комплект одежды входит: трикотажное платье с наклейкой «корона» на груди. Пышная сетка на юбке платья придаёт стильность комплекту. На ногах туфельки.Элементы кукольной одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. кукла озвучена.При нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку.Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности.Рост куклы 38 см.Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...