Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн
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Характеристики
Описание товара Герда яркий стиль 1 Весна 38 см кукла пластмассовая озвученн
Кукла Герда Яркий стиль - это обновлённый современный образ куклы-модницы с длинными волнистыми волосами и милым личиком. Герда станет настоящей подружкой для вашего ребёнка.В комплект одежды входит: трикотажное платье с наклейкой «корона» на груди. Пышная сетка на юбке платья придаёт стильность комплекту. На ногах туфельки.Элементы кукольной одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. кукла озвучена.При нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку.Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности.Рост куклы 38 см.Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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