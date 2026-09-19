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Автомобильное зарядное устройство Hama H-173603 2.1A+2.1A+1A универсальное черный (00173603) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Hama H-173603 2.1A+2.1A+1A универсальное черный (00173603)

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Автомобильное зарядное устройство Hama H-173603 2.1A+2.1A+1A универсальное черный (00173603)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492415
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Hama H-173603 2.1A+2.1A+1A универсальное черный (00173603)

Автомобильное зарядное устройство позволяет в короткие сроки зарядить смартфон и другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Hama H-173603 2.1A+2.1A+1A универсальное черный (00173603)




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Описание
Автомобильное зарядное устройство позволяет в короткие сроки зарядить смартфон и другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Hama H-173603 2.1A+2.1A+1A универсальное черный (00173603) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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