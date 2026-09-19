Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-999-2 бело-салатовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной отпариватель
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.24
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
тканевая насадка, ворсовая щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492356
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручной отпариватель
Дополнительный цвет
салатовый
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
подходит для любых типов тканей
Серия
Kitfort КТ-999
Страна производства
Китай
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, горизонтальное отпаривание, индикация уровня воды
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.24
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
тканевая насадка, ворсовая щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х15
Вес, кг.
1.3
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-999-2 бело-салатовый
Ручной отпариватель Kitfort КТ-999 компактный, лёгкий и стильный. Он позволяет быстро погладить любые вещи и изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за вещами, освежает их и дезинфицирует. Такой отпариватель удобно брать с собой в поездки. Отпариватель оснащен помпой (водяным насосом). В комплекте с ручным отпаривателем идут 2 насадки. Ворсовая легко чистит загрязнённые поверхности, а также убирает шерсть домашних животных, волосы, ворс. Тканевая насадка необходима при работе с деликатными тканями.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ручной отпариватель
Дополнительный цвет
салатовый
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
подходит для любых типов тканей
Серия
Kitfort КТ-999
Страна производства
Китай
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, горизонтальное отпаривание, индикация уровня воды
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.24
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
тканевая насадка, ворсовая щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель Kitfort КТ-999 компактный, лёгкий и стильный. Он позволяет быстро погладить любые вещи и изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за вещами, освежает их и дезинфицирует. Такой отпариватель удобно брать с собой в поездки. Отпариватель оснащен помпой (водяным насосом). В комплекте с ручным отпаривателем идут 2 насадки. Ворсовая легко чистит загрязнённые поверхности, а также убирает шерсть домашних животных, волосы, ворс. Тканевая насадка необходима при работе с деликатными тканями.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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