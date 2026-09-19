Top.Mail.Ru
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 1
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 2
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 3
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 4
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 5
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 6
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 7
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 8
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 9
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 10
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 11
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 12
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 13
Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 1
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 2
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 3
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 4
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 5
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 6
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 7
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 8
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 9
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 10
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 11
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 12
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 13
  • Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491771
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
206.5x385x353.4
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
297
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 180 или 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
4.54

Описание товара Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный

Корпус AeroCool Atomic Lite v2 [ACCS-PV33123.11] отличается компактными размерами, так как относится к форм-фактору Mini-Tower. При желании его получится расположить даже на стене. Лицевая панель модели выполнена из металлической сетки. Через нее видно передний вентилятор с RGB-подсветкой. Окно модели изготовлено из закаленного стекла. Через него отлично видно все размещенные внутри компоненты. Для более эффективного охлаждения можно установить внутрь корпуса AeroCool Atomic Lite v2 [ACCS-PV33123.11] систему жидкостного охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
206.5x385x353.4
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
297
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 180 или 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool Atomic Lite v2 [ACCS-PV33123.11] отличается компактными размерами, так как относится к форм-фактору Mini-Tower. При желании его получится расположить даже на стене. Лицевая панель модели выполнена из металлической сетки. Через нее видно передний вентилятор с RGB-подсветкой. Окно модели изготовлено из закаленного стекла. Через него отлично видно все размещенные внутри компоненты. Для более эффективного охлаждения можно установить внутрь корпуса AeroCool Atomic Lite v2 [ACCS-PV33123.11] систему жидкостного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус FORMULA Atomic Lite-G-BK-v2 (ACCS-PV33123.11) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...