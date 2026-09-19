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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Цветность печати
цветная
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
1.33
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491677
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Описание товара Широкоформатный принтер HP DesignJet Z6 PS (44",6 colors, pigment ink, 2400x1200dpi,128 Gb(virtual),500 Gb HDD, GigEth/host USB type-A,stand,single sheet and roll feed,autocutter, PS, 1y warr)
HP DesignJet Z6 44-in PostScript – термальный струйный принтер для широкоформатной печати на строительных площадках и в офисах с потребностями в разнотипной продукции типографии. Эта высокоскоростная модель с использованием рулонов с наружным диаметром до 135 мм позволяет удобнее и продуктивнее вести конструкторскую или маркетинговую деятельность без обращения к профессиональным организациям за печатными материалами. HP DesignJet Z6 PostScript 44-in печатает с высоким разрешением и выполняет обработку самых сложных файлов. Плоттер поможет в изготовлении плакатов, гибких баннеров, документов САПР, карт и инфографических презентаций. Стильный дизайн, удобная подставка и беспрепятственный доступ ко всем важным функциям делают плоттер идеальным для установки в любом месте офиса или студии.
HP DesignJet Z6 PostScript 44-in мм печатает со скоростью до 85,5 кв. м/ч с разрешением 2400 x 1200 DPI. Мощная вычислительная архитектура и система Adobe PDF Print Engine дают возможность обрабатывать даже самые сложные карты ГИС. HP DesignJet Z6 PostScript 44-in оснащён тремя печатающими головками HP высокой четкости. Изначально они не привязаны к цвету. При установке печатающую головку можно поставить в любой свободный слот, активируя её именно для цветов определенного слота. Таким образом, нет необходимости в запасном комплекте, достаточно одной универсальной печатающей головки. Новые печатающие головки обеспечивают точную детализацию изображений и высокую контрастность цветов. Самое главное это новая технология печати HP Pixel Control. Она обеспечивает плавные переходы цветов, а печатающие головки HP с технологией печати каплями различного объема позволяют не использовать светлые чернила. При использовании HP Pixel Control в широкоформатном плоттере HP DesignJet Z6 результат отпечатка 6 картриджами получается, как у принтеров других производителей, имеющих 8 картриджей. Данное нововведение сокращает расход чернил без потери качества печати.
В плоттере предусмотрена защита данных от несанкционированного доступа с помощью технологии HP Secure Boot, функции белого списка и зашифрованного жесткого диска. Обеспечение безопасности документов и конфиденциальности данных осуществляется посредством решений для аутентификации (печать по PIN-коду и устройства считывания идентификационных карт). Безопасность принтера обеспечивается HP JetAdvantage Security Manager. Дистанционное управление парком устройств производится с помощью HP Web Jetadmin.
HP DesignJet Z6 44-in PostScript – термальный струйный принтер для широкоформатной печати на строительных площадках и в офисах с потребностями в разнотипной продукции типографии. Эта высокоскоростная модель с использованием рулонов с наружным диаметром до 135 мм позволяет удобнее и продуктивнее вести конструкторскую или маркетинговую деятельность без обращения к профессиональным организациям за печатными материалами. HP DesignJet Z6 PostScript 44-in печатает с высоким разрешением и выполняет обработку самых сложных файлов. Плоттер поможет в изготовлении плакатов, гибких баннеров, документов САПР, карт и инфографических презентаций. Стильный дизайн, удобная подставка и беспрепятственный доступ ко всем важным функциям делают плоттер идеальным для установки в любом месте офиса или студии.
HP DesignJet Z6 PostScript 44-in мм печатает со скоростью до 85,5 кв. м/ч с разрешением 2400 x 1200 DPI. Мощная вычислительная архитектура и система Adobe PDF Print Engine дают возможность обрабатывать даже самые сложные карты ГИС. HP DesignJet Z6 PostScript 44-in оснащён тремя печатающими головками HP высокой четкости. Изначально они не привязаны к цвету. При установке печатающую головку можно поставить в любой свободный слот, активируя её именно для цветов определенного слота. Таким образом, нет необходимости в запасном комплекте, достаточно одной универсальной печатающей головки. Новые печатающие головки обеспечивают точную детализацию изображений и высокую контрастность цветов. Самое главное это новая технология печати HP Pixel Control. Она обеспечивает плавные переходы цветов, а печатающие головки HP с технологией печати каплями различного объема позволяют не использовать светлые чернила. При использовании HP Pixel Control в широкоформатном плоттере HP DesignJet Z6 результат отпечатка 6 картриджами получается, как у принтеров других производителей, имеющих 8 картриджей. Данное нововведение сокращает расход чернил без потери качества печати.
В плоттере предусмотрена защита данных от несанкционированного доступа с помощью технологии HP Secure Boot, функции белого списка и зашифрованного жесткого диска. Обеспечение безопасности документов и конфиденциальности данных осуществляется посредством решений для аутентификации (печать по PIN-коду и устройства считывания идентификационных карт). Безопасность принтера обеспечивается HP JetAdvantage Security Manager. Дистанционное управление парком устройств производится с помощью HP Web Jetadmin.
Широкоформатный принтер HP DesignJet Z6 PS (44",6 colors, pigment ink, 2400x1200dpi,128 Gb(virtual),500 Gb HDD, GigEth/host USB type-A,stand,single sheet and roll feed,autocutter, PS, 1y warr) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Широкоформатный принтер HP DesignJet Z6 PS (44",6 colors, pigment ink, 2400x1200dpi,128 Gb(virtual),500 Gb HDD, GigEth/host USB type-A,stand,single sheet and roll feed,autocutter, PS, 1y warr)