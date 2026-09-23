Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 460 руб.
В наличии
Код товара: 491439
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
55 460 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
8
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26.1 x 147
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
800
Описание товара Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG08SDA MG08SDA800E емкостью 8TB предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
8
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26.1 x 147
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG08SDA MG08SDA800E емкостью 8TB предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E - купить по цене 55460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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