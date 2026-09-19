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Накопитель HDD Seagate 18TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM004J купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Seagate 18TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM004J

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Жесткий диск HDD Seagate SAS 18Tb (ST18000NM004J)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 210 руб. 
Начислим 1396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель HDD Seagate 18TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM004J
87 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
18
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Габариты (ШxВxГ), мм
101 x 26 x 147
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
800

Описание товара Накопитель HDD Seagate 18TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM004J

Жесткий диск Seagate Exos X18 ST18000NM004J емкостью 18TB предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Seagate 18TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM004J




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
18
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Габариты (ШxВxГ), мм
101 x 26 x 147
Описание
Жесткий диск Seagate Exos X18 ST18000NM004J емкостью 18TB предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Seagate 18TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM004J - купить по цене 87210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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