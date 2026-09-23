Top.Mail.Ru
Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/ - фото 1
Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/ - фото 1
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 489216
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/
740 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, черный, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х10
Вес, г.
435

Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/

Заправочный набор Cactus для Canon pixma, голубой, пурпурный, желтый, черный, 5x30 мл CS-RK-PG445-CL446 предназначен для заправки струйных картриджей и подходит для принтеров Canon Pixma iP2840, Canon Pixma iP2845, Canon Pixma MG2440, Canon Pixma MG2540, Canon Pixma MG2540S, Canon Pixma MG2555, Canon Pixma MG2555S, Canon Pixma MG2940, Canon Pixma MG2945, Canon Pixma MG3040, Canon Pixma MG3050, Canon Pixma MG3051, Canon Pixma MG3052, Canon Pixma MX494, Canon Pixma TS204, Canon Pixma TS304, Canon Pixma TS3140, Canon Pixma TS3340. В комплект входят все необходимые приспособления для легкой и быстрой заправки. Качественные материалы пигмента предоставят четкий и насыщенный цвет печати.

Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, черный, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Заправочный набор Cactus для Canon pixma, голубой, пурпурный, желтый, черный, 5x30 мл CS-RK-PG445-CL446 предназначен для заправки струйных картриджей и подходит для принтеров Canon Pixma iP2840, Canon Pixma iP2845, Canon Pixma MG2440, Canon Pixma MG2540, Canon Pixma MG2540S, Canon Pixma MG2555, Canon Pixma MG2555S, Canon Pixma MG2940, Canon Pixma MG2945, Canon Pixma MG3040, Canon Pixma MG3050, Canon Pixma MG3051, Canon Pixma MG3052, Canon Pixma MX494, Canon Pixma TS204, Canon Pixma TS304, Canon Pixma TS3140, Canon Pixma TS3340. В комплект входят все необходимые приспособления для легкой и быстрой заправки. Качественные материалы пигмента предоставят четкий и насыщенный цвет печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...